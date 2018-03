Peugeot-Citröen e Mitsubishi estudam aliança estratégica

A montadora francesa Peugeot-Citröen e a japonesa Mitsubishi Motors confirmaram nesta quinta-feira, 3, que estão em conversas sobre a possível extensão de seu relacionamento e a criação de uma parceria estratégica. "Uma aliança de capital está entre as muitas opções", disse um porta-voz da Mitsubishi Motors, sem apresentar a escala ou o valor de um possível acordo.

Mais cedo, nesta quinta-feira, o jornal Nikkei informou que a Peugeot pode comprar uma participação de 30% a 50% na Mitsubishi Motors por até 300 bilhões de ienes (US$ 3,415 bi), numa colocação privada de novas ações.

Em seu comunicado, a Peugeot não mencionou a possibilidade de uma aliança de capital. A montadora francesa observou que vem trabalhando com a Mitsubishi Motors nos últimos anos em veículos 4x4 e em tecnologias limpas com veículos elétricos. As duas empresas também são sócias numa fábrica em Kaluga, na Rússia. As informações são da Dow Jones.