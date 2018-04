Peugeot-Citröen estuda demissões no exterior, diz jornal

A montadora francesa Peugeot-Citröen considera reduzir o quadro de funcionários de suas unidades no exterior para ajudar a atingir suas metas de corte de custos, informou a agência Dow Jones citando o Financial Times. Segundo o FT, o diretor-executivo da empresa, Christian Streiff, afirmou que as demissões no exterior dependerão da legislação dos países afetados. Veja também: Renault eliminará 9 mil empregos; lucro cai 78,6% em 2008 Queda na indústria da UE em dezembro é recorde Economia volta a encolher e Espanha fecha ano em recessão De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise No começo da semana, a companhia suspendeu planos de demissões na França para ter acesso a uma empréstimo de 3 bilhões de euros (US$ 3,85 bilhões) do governo. Entretanto, o jornal informa que Streiff afirmou que a maior parte do corte planejado de 11 mil funcionários acontecerá na França. O jornal britânico não informa de que forma os cortes seriam feitos - demissão voluntária, forçada ou antecipação de aposentadorias - uma vez que a empresa comprometeu-se com o governo francês a não fechar fábricas ou realizar demissões no país. As informações são da Dow Jones.