Peugeot-Citröen passa para prejuízo de US$ 443,9 mi em 2008

A maior montadora da França, a PSA Peugeot-Citröen, informou nesta quarta-feira, 11, ter passado para prejuízo de 343 milhões de euros (US$ 443,9 milhões) em 2008, ante lucro líquido de 885 milhões de euros no ano anterior. A montadora espera se manter no vermelho em 2009 e disse que planeja uma redução na produção de veículos entre 20% e 30% este ano. A receita da montadora caiu 7,4% no ano passado, para 54,36 bilhões de euros (US$ 70,36 bilhões), ante 58,68 bilhões de euros em 2007. Na divisão de automóveis, a queda da receita foi de 8,5%. O lucro operacional recorrente do grupo caiu para 550 milhões de euros (US$ 711,9) em 2008, de 1,75 bilhão de euros no ano anterior, o que leva a uma margem operacional de 1%, contra 3% em 2007. A divisão de automóveis teve prejuízo operacional recorrente de 225 milhões de euros (US$ 291,2 milhões) em 2008, ante lucro de 858 milhões de euros no ano anterior. Por causa do declínio nas vendas no último trimestre de 2008, a empresa disse ter cortado a produção no período em 26%, em relação ao mesmo período do ano anterior, e reduziu os estoques das concessionárias independentes em 20%. O presidente-executivo, Christian Streiff, disse em comunicado que a empresa irá se concentrar em reduzir mais os estoques e diminuir o consumo de caixa por meio de corte de custos, para poder retornar à lucratividade em 2010. Em 2009, porém, o CEO espera que a empresa se mantenha no vermelho, devido ao colapso dos mercados automotivos globais, e acredita que o primeiro semestre deste ano será "extremamente difícil". A Peugeot-Citroen espera uma queda de 20% na demanda por automóveis no oeste Europeu em 2009 e estabilidade em 2010. Segundo o presidente-executivo, a redução na produção de veículos de entre 20% e 30% este ano é necessária para que os estoques de veículos que não foram vendidos caiam para os mesmos níveis do final de 2007. A montadora estima que sua necessidade de financiamento para as atividades de fabricação e vendas será de cerca de 4 bilhões de euros (US$ 5,17 bilhões) em 2009 e o empréstimo de 3 bilhões de euros (US$ 3,88 bilhões) do governo francês, aliado a outras fontes de financiamento, cobrirá essas necessidades. A diretora financeira da Peugeot-Citroen, Isabel Marey-Semper, afirmou que a empresa planeja emitir bônus "assim que o mercado permitir", para impulsionar a posição financeira. As informações são da Dow Jones.