Peugeot mantém taxas Apesar do aumento das taxas de juros nos financiamentos para veículos, anunciada no início da semana por bancos de montadoras, o Banco PSA, que atende às coligadas Peugeot e Citroën, decidiu não alterar as taxas. A Peugeot cobra para financiamentos de leasing juros de 0,99% ao mês para a linha 306, e de 1,5% ao mês para o 206. O Banco General Motors foi um dos primeiros a anunciar o aumento no final da semana passada. As taxas passaram para 2,29% ao mês no parcelamento em até 36 meses e para 2,39% nos planos em até 48 meses. Nas operações em até 24 meses, a instituição vai manter os juros de 1,99% ao mês. Na segunda-feira, o Banco Fiat seguiu a tendência e elevou a taxa para 2,09% ao mês nos planos de 24 meses. Para 36 meses foi fixada em 2,19% e para 48 meses, 2,29%. A única taxa que não apresentou alteração foi a de 1,99% ao mês para planos de 12 meses. A maior taxa para planos até 12 meses é do Banco Ford: 2,19% ao mês. A taxa para prazos médios, de 18 a 36 meses, é de 2,09% ao mês. De acordo com a marca, essa última taxa é promocional, mas sem tempo determinado para acabar. Financiamento em meses GM Fiat VW * 12 -------- 1,99 % 1,99 % 24 1,99 % 2,09% 1,99 % 36 2,29 % 2,19 % 2,14 % 48 2,39 % 2,29 % --------- Financiamento em meses Ford 6 a 12 2,19 % 18 a 36 2,09 % * São as mesmas taxas cobradas anteriormente, sem reajuste, também válidas para a linha Peugeot.