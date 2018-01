Peugeot muda estratégia para vender estilo

O comercial, sobre o novo Peugeot 208 GT, aposta também na identificação do público feminino e é protagonizado por uma mulher. Com muito trabalho de pós-produção, o comercial tenta comparar a sensação de dirigir o automóvel com a que se tem ao nadar.

Para montar a narrativa do filme, a produtora Honey Bunny e o diretor Marcello Lima dividiram a história em três momentos. No primeiro, a personagem principal aparece pulando em uma piscina – a filmagem foi feita num spa de São Paulo. A parte em que ela mergulha em uma espécie de espaço mágico foi criada em pós-produção. A tomada em que ela emerge em um “novo mundo” foi feita em uma praia do litoral paulista. / F.S.