Peugeot quer produzir 100 mil veículos/ano até 2005 O presidente mundial da francesa Peugeot, Frederic Saint Geours, disse que a empresa pretende aumentar a venda no País dos atuais 21 mil veículos ao ano, para 100 mil, até 2005. Segundo ele, o Brasil é um importante mercado para que a industria venha a aumentar sua participação no Mercosul, nos próximos quatro anos. No Brasil, a empresa participa hoje com 1,5% do mercado. Segundo o executivo, a empresa pretende ampliar a sua rede de concessionárias no Brasil dos atuais 80 pontos de venda, para 200 em 2005. A fábrica da Peugeot no município de Porto Real (160 quilômetros Rio de Janeiro), que está sendo inaugurada hoje, deverá produzir 24 mil veículos já neste ano, gerando mil empregos diretos. A capacidade de produção da fábrica é de 100 mil veículos ao ano, com possibilidade de duplicação.