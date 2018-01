Pezão deve quitar salários atrasados de servidores em novembro

RIO – O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, espera quitar os salários atrasados dos servidores estaduais até o fim de novembro. Em entrevista à rádio CBN, na manhã desta quinta-feira (2), ele afirmou que irá a Brasília na próxima semana para tentar agilizar os trâmites da liberação do empréstimo de R$ 2,9 bilhões fechado ontem com o banco BNP Paribas. Pezão afirmou que pretende regularizar o pagamento do 13º atrasado de 2016, mas disse que o de 2017 ainda depende da antecipação de receitas de royalties do petróleo.

“Quero muito chegar ao fim de novembro com tudo isso resolvido e todo o salário em dia”, disse. Em decorrência da crise financeira do Rio, parte dos funcionários do Estado ainda está sem receber o salário de agosto e a maioria não recebeu até hoje o 13º salário do ano passado.

Antes de ser assinado, o empréstimo de R$ 2,9 bilhões ao governo do Rio ainda precisa ter o aval do Tesouro Nacional. Pezão estimou que sejam necessários 15 a 20 dias “para vencer toda essa burocracia” e destravar os recursos. Para tentar acelerar o processo ele irá a Brasília na próxima semana. O governador admitiu que a insegurança jurídica atrapalhou a licitação para a escolha da instituição financeira que concederia o empréstimo ao Rio. De 11 bancos habilitados, apenas o BNP Paribas apareceu no pregão de ontem. A operação é lastreada na privatização da Cedae, uma das medidas do plano de recuperação fiscal firmado com a União.

Para pagar o 13º de 2017, o governo fluminense tenta negociar a antecipação de receitas futuras de royalties do petróleo. “Se por ventura não sair (o pagamento em 2017), não passa dos 10 a 15 dias primeiros de janeiro. Quero ver se eu pago pelo menos metade ou a gente paga integral logo nos primeiros dias de janeiro esse 13º também de 17 (2017)”, afirmou. O governador do Rio disse estar certo de que medidas como redução de despesas e obtenção de crédito e novas receitas ajudarão o Estado a evitar atrasos de salários em 2018. “O que a gente quer é dar essa previsibilidade ao servidor público”, disse.