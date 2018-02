Pezão procura Meirelles e Maia para discutir novo projeto de Lei do Teto

RIO - O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), afirmou nesta sexta-feira, 30, que conversou na noite de quinta com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sobre uma terceira versão da lei estadual de controle de gastos. O teto nos gastos é a última contrapartida que falta para o Estado do Rio assinar o plano de recuperação fiscal com a União.

Após resistências da base do governo na Assembleia Legislativa (Alerj), Pezão mandou na terça-feira, 27, uma segunda versão do projeto de lei, propondo usar 2015 como base para os tetos orçamentários. Essa segunda proposta, em discussão na Alerj, prevê que o teto seja o orçamento de 2015 reajustado por 10,67%. Pezão disse que a negociação com o governo federal poderá elevar o reajuste para em torno de 15%.

+ Pezão busca apoio para aprovar teto de gastos no Rio

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Fizemos tudo o que o governo federal pediu", disse Pezão ao deixar um evento público no Rio.

O governador disse que espera assinar o plano de recuperação com a União para colocar os salários em dia. Pezão pediu desculpas pelos atrasos nos pagamentos e lembrou que ele mesmo não recebeu todo o salário de abril.