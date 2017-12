PF apreende documentos que comprovam fraudes no Rio A Polícia Federal apreendeu no Rio uma grande quantidade de documentos - muitos deles recibos falsificados de devolução de Imposto de Renda - que comprovam a atuação da quadrilha que fraudou a Receita Federal e o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), e poderá estender as investigações para outros Estados. ?Este caso é uma bola de neve e tem reflexos em praticamente todo o País?, afirmou um delegado que está atuando na apuração. Segundo os investigadores, as fraudes teriam sido realizadas por todo o País, mas seriam centralizadas no Rio. ?A partir da avaliação dos documentos apreendidos, vamos ter esta certeza. Mas o que vimos até agora é um grande barril de pólvora?, disse o policial. Todo o material que está nas mãos da PF serão analisados por peritos não só da polícia, mas também da Receita, INSS e Ministério Público Federal. Até agora, pela avaliação do corregedor da Receita, Moacir Leão, as fraudes no Rio já chegaram a mais de R$ 250 milhões e as supostas irregularidades já levaram 12 pessoas para a prisão.