PF apura suposto elo entre Tania Bulhões e Daslu

Desde o início, a Receita Federal encontrou diversas similaridades entre os esquemas. Assim como a Daslu, Tania Bulhões teria se valido de exportadoras para reduzir os valores das mercadorias adquiridas. O relatório sigiloso da Receita Federal sobre os negócios de Tania Bulhões afirma que as tradings não teriam como real atividade a compra e venda de mercadorias no exterior, mas apenas a prestação dos serviços de liberação da mercadoria e logística entre os portos e os lojistas.

Em vez de informar o Fisco que atuavam em nome de Tania Bulhões (importação do tipo ?conta e ordem?), essas empresas declaravam as operações como compras ?diretas?, simulando serem as únicas interessadas nos produtos. O fato de não constar como destinatária das mercadorias eximia Tania Bulhões do pagamento do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI). ?O modelo de interposição usado pelo grupo permite aos reais vendedores e compradores atuar no comércio exterior sem se sujeitar a qualquer controle da Aduana?, dizem os auditores fiscais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.