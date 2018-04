PF buscava ''Caixa 2'' de Tania A Polícia Federal tinha dois objetivos quando requereu ao juiz federal Fausto Martins De Sanctis mandados de busca e apreensão em sete endereços comerciais e residenciais dos donos do Grupo Tania Bulhões - obter dados concretos sobre pagamentos a fornecedores estrangeiros e ter acesso ao Caixa 2 da empresa. No pedido, o delegado Alexsander Castro de Oliveira, da Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros da PF em São Paulo, argumentava: "Não se vislumbra, assim, outra forma de obter novos elementos que, além de vir a confirmar o esquema aqui descrito, permitam identificar e estancar outras condutas delituosas praticadas pela organização Tania Bulhões Home". O delegado pedia acesso a "papéis, computadores, notebooks e demais mídias, com foco nas operações de comércio exterior praticadas pelo grupo". No mesmo documento, Oliveira solicitava a quebra do sigilo dos dados dos materiais apreendidos. O documento de 13 páginas traz ainda fotos dos sete alvos da PF - as duas lojas de Tania Bulhões e o apartamento dela, nos Jardins, o prédio em que mora Magali Bertuol, ex- funcionária da empresa, dois escritórios de contabilidade que prestavam serviços para o grupo e uma fábrica de imóveis da empresário, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo.