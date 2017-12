PF deflagra operação contra quadrilha que fraudava declarações do IR

BELO HORIZONTE - A Polícia Federal e a Receita Federal deflagaram nesta terça-feira, 30, em Belo Horizonte operação contra quadrilha que fraudava declarações do Imposto de Renda (IR) para recebimento de restituições de pessoas físicas. O prejuízo estimado aos cofres públicos pode superar R$ 12 milhões, segundo a Polícia Federal.

A fraude ocorria com a inserção irregular, por contadores ligados a construtoras, de dados de parentes para o recebimento das restituições. Houve ainda participação de pelo menos uma auxiliar administrativa nas irregularidades. As investigações mostraram que a fraude ocorria desde 2011. A PF afirma que, a princípio, não há provas de que as empresas participavam do esquema.

Segundo a Receita Federal durante a operação foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, dois de prisões temporárias e condução coercitiva de treze parentes de contadores envolvidos.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A partir das investigações foi determinado ainda, pela justiça, bloqueio de contas e sequestro de imóveis "adquiridos com recursos ilícitos", segundo a corporação. Houve ainda apreensão de veículos, computadores e documentos. A operação foi batizada de Date a Cesare, uma referência à expressão "Dai a César o que é de César".