PF faz busca e apreensão em Casas Pernambucanas Agentes da Polícia Federal cumpriram nesta quarta-feira mandados de busca e apreensão em 36 lojas, um depósito e um escritório de compras das Casas Pernambucanas em 27 cidades de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná. Da ação, batizada de "Operação Íon", participaram 180 policiais federais e 40 fiscais da Receita Federal. Os agentes apreenderam carregadores de pilhas, que foram importados irregularmente e eram comercializados pela rede de lojas. Também foram apreendidos outros produtos, como jogos de panela e eletrônicos, suspeitos de terem sido trazidos ao Brasil por crime de descaminho. Os carregadores foram vendidos às Pernambucanas pelas empresas Gepos Material de Escritório e de Informática e Master Media Papelaria e Suprimentos, ambas de São Paulo, que não tinham autorização para fazer importação, usavam endereços falsos e tinham laranjas na composição societária. Entre os 42 mandados de busca e apreensão - a maioria em cidades do interior de São Paulo -, quatro deles foram realizados em casas de quatro sócios das empresas importadoras. Um dos sócios foi preso portando uma arma com numeração raspada. Descoberta da operação A descoberta da importação ilegal aconteceu na delegacia da PF em Jales, interior de São Paulo. Segundo o delegado Rogério Giampaoli, responsável pelo inquérito aberto para apurar crime de descaminho e sonegação de impostos, ao comprar os carregadores, os agentes da PF observaram que na embalagem não havia inscrições em português sobre uso, preço ou características do produto. Ao checar o CGC, os agentes descobriram que as empresas não tinham autorização para importar e depois constataram que as importadoras usavam endereços falsos. Segundo Giampaoli, a PF estranhou as compras feitas pelas Pernambucanas terem sido feitas diretamente com as duas importadoras, quando o normal seria por distribuidor ou revenda. "Outra questão se refere a notas fiscais e outros procedimentos que estão sendo checados", comentou o delegado. Segundo ele, a PF também vai apurar se a rede de lojas agiu de má-fé ao fazer as compras e se houve tentativa de sonegação de impostos. Além disso, a PF está apurando se outros produtos da rede foram adquiridos pelo mesmo esquema fraudulento.