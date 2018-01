PF faz buscas em casas de câmbio em SP e Barueri A Polícia Federal (PF) cumpre nesta terça-feira, 12 mandados de busca e apreensão em imóveis comerciais e residenciais em São Paulo e Barueri. Os proprietários das casas, acusados de crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, são suspeitos de atuar no mercado ilegal de câmbio de dólares e outras moedas estrangeiras. Segundo a PF, os envolvidos no esquema operam contas da empresa de fachada Agata International Holding Corporation, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, em bancos nos Estados Unidos, para movimentar milhões de dólares de origem criminosa, pertencentes a brasileiros. A Agata é uma das empresas envolvidas no escândalo do Banestado, em que as autoridades norte-americanas comprovaram a movimentação financeira ilegal. Até as 11 horas, não havia informações de quantos mandados haviam sido cumpridos.