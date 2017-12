PF faz operação para apreender documentos do Opportunity A Polícia Federal está realizando nesta quarta-feira uma operação em São Paulo e outros Estados para busca e apreensão de documentos no Grupo Opportunity. A Operação Chacal investiga o escândalo de espionagem industrial que envolve a empresa Kroll. A operação está centralizada em São Paulo, com processo na 5ª Vara Federal Criminal. No Rio, foram seis mandados, um deles na sede do banco. Os outros endereços não foram informados ainda.