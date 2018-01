PF indicia Cicco por espionagem ilegal e formação de quadrilha A presidente da Brasil Telecom, Carla Cicco, foi indiciada pela Polícia Federal por formação de quadrilha e divulgação de segredo (espionagem ilegal), no inquérito do caso Kroll. Com isso ela passa a ser formalmente acusada no inquérito. Carla Cicco prestou depoimento durante quase três horas, nas quais permaneceu nervosa, mas não se recusou a responder às perguntas. Segundo a Polícia Federal, as informações da executiva da Brasil Telecom não acrescentaram fato novo e nem serviram para invalidar qualquer prova de que ela e o banqueiro Daniel Dantas montaram no Brasil uma rede de espionagem ilegal, contratada junto à empresa de auditoria Kroll para "bisbilhotar" concorrentes empresariais e desafetos pessoais. Amanhã, Daniel Dantas será intimado para depor no Rio de Janeiro. O depoimento deverá ser ainda nesta semana. Entenda o caso Kroll Veja aqui os principais pontos do caso que envolve a privatização do Sistema Telebrás, o banco Opportunity e a empresa especializada em investigação empresarial, Kroll Associates: - Em 1998, com a privatização do Sistema Telebrás, o banco Opportunity passa a ser o gestor de um fundo de investimento que administra a participação dos fundos de pensão na Brasil Telecom. - As divergências entre os sócios da operadora de telefonia - fundos de pensão e Italia Telecom de um lado e Opportunity de outro - tornaram-se públicas três anos depois. Nos últimos quatro anos, foram mais de 50 ações judiciais envolvendo todas as partes, na disputa pelo controle da operadora. - O conflito se radicalizou com a contratação da Kroll Associates, empresa especializada em investigação empresarial, pela presidente da BR Telecom, Carla Cico, executiva aliada do banqueiro Daniel Dantas no Opportunity. - Ao longo de todo o ano de 2003 e até meados de 2004, a Kroll monitorou os contatos da Telecom Italia no Brasil, inclusive com integrantes do governo Lula. - Na operação de espionagem, a Kroll captou e-mails trocados entre o ministro da Comunicação, Luiz Gushiken, e o empresário Luiz Roberto Demarco em 2000 e 2001. Ex-sócio de Dantas no Opportunity, Demarco passou a travar com ele uma agressiva batalha judicial. - Proprietário, na época, de uma consultoria que atendia fundos de pensão, Gushiken buscava com Demarco informações sobre Daniel Dantas no setor de previdência privada. - A Kroll também monitorou o encontro entre executivos da Telecom Italia e o presidente do Banco do Brasil, Cassio Casseb, ex-conselheiro da empresa italiana no Brasil.