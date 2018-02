PF investiga fraude de mais de R$ 15 mi no seguro-desemprego

(Atualização às 12h50)

BRASÍLIA - A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, 15, em Brasília, a Operação MAC 70 com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de desviar mais de R$ 15 milhões dos cofres públicos. A ação contou com o apoio do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que suspendeu benefícios de 3 mil segurados.

Os investigados responderão pela prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informação e associação criminosa. Além disso, serão realizadas investigações a fim de garantir o ressarcimento do prejuízo suportado pela União. Ao todo, foram cumpridos 30 mandados, sendo 15 de busca e apreensão, 11 conduções coercitivas e 4 prisões temporárias. As buscas também culminaram na apreensão R$ 127 mil, uma arma, carros, documentos e remédios não autorizados.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A investigação teve início em outubro do ano passado com base em informações fornecidas pelo MTE. Durante a apuração, verificou-se que a fraude era realizada a partir da inserção de dados falsos no sistema do seguro-desemprego por servidores do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Constatou-se ainda que os beneficiários efetivamente existem e estão espalhados em mais de 10 Estados. Entretanto, até o momento, não se sabe se são vítimas ou envolvidos no esquema. A PF averiguará a participação de cada um.