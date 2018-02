PF investiga preço do gás para Ceará Steel Ministério Público Federal e Polícia Federal vão investigar negociações entre a Petrobrás e a siderúrgica Ceará Steel sobre o preço do gás para o empreendimento. Segundo Marco Lopes, do Instituto Brasileiro de Siderurgia, a Petrobrás disse que vai seguir as leis de concorrência. A Ceará Steel será a única siderúrgica brasileira a usar gás como combustível.