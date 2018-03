PF mineira faz operação contra financiamentos falsos A Polícia Federal de Minas Gerais realiza nesta terça-feira, em Belo Horizonte, a Operação Aliança, com a finalidade de combater empresas de fachada, localizadas na capital mineira, que oferecem falsos empréstimos, financiamentos e consórcios através de anúncios em jornais do Rio, São Paulo e Goiás. Os anúncios chamavam a atenção dos interessados por conta das facilidades oferecidas e eram veiculados em jornais de outras regiões para dificultar a confirmação das informações sobre as empresas fornecedoras. Os interessados eram convencidos a depositar nas contas das empresas o equivalente a 10% do valor do bem ou empréstimo, como garantia de contrato e taxas de aprovação. As empresas, apesar de constarem no site da Receita Federal como ativas, não funcionam nos endereços indicados e possuem sócios fictícios. Dez mandados de busca e apreensão e alguns de prisão estão sendo cumpridos. Até agora, uma pessoa foi presa. Quase todos os envolvidos já respondem a inquérito policial por estelionato e formação de quadrilha. Os suspeitos serão indiciados por estelionato, crime contra o sistema financeiro e falsidade ideológica e formação de quadrilha.