PF pede novas quebras de sigilo em investigação da Petrobras A Polícia Federal solicitou a quebra de sigilo de dados financeiros de outros envolvidos em operações suspeitas de importação de petróleo realizadas pela Petrobras entre 1997 e 1998. Os pedidos já estão nas mãos da Justiça, que deve definir se os autoriza ou não. Na quarta-feira, o juiz Lafredo Lisboa, da 3ª Vara Federal Criminal, determinou uma devassa nas operações de compra e venda de petróleo no exterior, feitas pela estatal no período. A suspeita de irregularidade recai sobre a estatal e as subsidiárias Braspetro Oil Services (Brasoil), com sede em Cayman, e Petrobras Americas, com sede nos Estados Unidos, além de todos os executivos ou técnicos envolvidos com comércio exterior de petróleo na época. No despacho da semana passada, Lisboa autorizou a quebra do sigilo da Petrobras e das duas subsidiárias. A polícia investiga suspeitas de subfaturamento nas importações de petróleo, que poderiam configurar crime contra o sistema financeiro e contra a ordem tributária, com fraude cambial e sonegação fiscal. O ex-presidente da estatal, Joel Rennó, e outros 12 executivos são citados nominalmente no pedido de quebra de sigilo. Se o crime for comprovado, os responsáveis pelas operações serão processados e estarão sujeitos a penas de retenção de 2 a 6 anos por crime contra o sistema financeiro e de 2 a 5 anos, mais multa, por crime contra a ordem tributária. Segundo os documentos obtidos pela Polícia Federal, em apenas duas faturas nota-se uma diferença de US$ 952,8 mil, que poderiam ter ficado no exterior. De acordo com o Estudo Setorial do Centro Brasileiro de Infra-Estrutura (CBIE), com dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), a Petrobras importou 392 milhões de barris de petróleo nos dois anos sob investigação. Rennó disse ao Estado que não houve irregularidades nas operações durante sua gestão. "A companhia sempre foi rigorosa no cumprimento das leis e dos aspectos fiscais e tributários, e não foi diferente naquela época", afirmou. O ex-presidente da estatal não soube explicar tecnicamente as operações. "Já estou há muito tempo fora da companhia", disse. Mas ressalvou que a diretoria não tem acesso à parte operacional das importações, feitas pelas áreas técnicas competentes. Rennó lembrou que as importações já foram auditadas na época, sem comprovação de fraude. "Mas estamos prontos para prestar qualquer esclarecimento de novo", disse. Na época, a Receita Federal e o Tribunal de Contas da União (TCU) investigaram a companhia. O processo no TCU foi arquivado em 2000, mas, dois anos depois, foi aberto um inquérito policial. A Petobrás não quis comentar o assunto até receber maiores esclarecimentos.