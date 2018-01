PF prende 16 por golpe contra clientes da CEF na Paraíba A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira, 16 pessoas envolvidas em um esquema de fraudes em empréstimos para habitações populares, na Paraíba. O golpe era aplicado pelo grupo contra clientes da Caixa Econômica Federal (CEF) e rendia em média R$ 7 mil por mutuário. O esquema já era investigado desde abril e durante as investigações ficou comprovado que o golpe foi idealizado por um ex-estagiário da CEF que reuniu ainda um contador e um comerciante de materiais de construção para participar do golpe. A Operação Telhado de Vidro é executada por cerca de 80 policiais federais de Pernambuco, Rio Grande do Norte e da Paraíba na região de Campina Grande. Além dos mandados expedidos pela Justiça Federal, o juiz responsável pelo caso determinou o sigilo judicial do caso a fim de evitar prejuízos à investigação.