PF prende 22 em operação contra crimes financeiros A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 17, a Operação Kásper, com o objetivo de combater o crime contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 22 mandados de prisão provisória, dentre esses, o de um advogado suspeito de envolvimento com os doleiros. Três pessoas continuam foragidas: o doleiro do banco suíço, Marco Antônio Cursini; seu filho, Caio Vinícius Cursini; e Nick Salussoia, que se encontra no exterior. Estão sendo cumpridos também 52 mandados de busca e apreensão em imóveis comerciais e residenciais localizados, em sua maioria, na região metropolitana de São Paulo e também nos Estados do Rio de Janeiro, Bahia e Amazonas, para a apreensão de provas. A Justiça congelou ainda 19 contas bancárias no Brasil utilizadas pelos doleiros e seus maiores clientes para movimentar valores oriundos dos crimes financeiros. Foi também solicitado o bloqueio de seis contas bancárias nos Estados Unidos, Portugal e Panamá, pertencentes aos suspeitos. A investigação criminal foi iniciada em setembro de 2006, a partir da identificação de um doleiro que operava para um escritório de representação de um banco suíço, em São Paulo, promovendo o câmbio ilegal de moedas, na modalidade dólar cabo (dólar paralelo negociado em grandes transações), para clientes daquele banco que possuíam vultosas quantias em dinheiro em contas bancárias no exterior sem declará-las à Receita Federal. Segundo a PF, durante sete meses de investigação, foram identificados os líderes e outros integrantes de cinco grupos de doleiros em São Paulo que vinham atuando sistematicamente no mercado paralelo de câmbio de moedas tanto para promover a evasão de divisas do País quanto para garantir aos seus possuidores o proveito de recursos financeiros de origem ilícita. Várias empresas que transacionavam regularmente com os grupos de doleiros foram alvo de mandados de busca e seus representantes legais serão investigados por suspeita de crimes fiscais, financeiros e de lavagem de dinheiro. Veja abaixo a relação das empresas que sofreram busca e apreensão: Marmaris Câmbio e Turismo Ltda., São Paulo, SP Business Center Rabe Ltda., São Paulo, SP Tharo Viagens e Turismo Ltda., São Paulo, SP Travel Center Câmbio e Turismo Ltda., São Paulo, SP Empresas clientes dos "doleiros" que sofreram busca e apreensão: Grande São Paulo Turismo Ltda., São Paulo, SP Auto Amazon Comércio de Automóveis Ltda., São Paulo, SP Century Travel e Turismo Ltda., São Paulo, SP Albatross Corretora Câmbio e Valores S/A Openparts Importação e Exportação Ltda., Cotia, SP Infinity Comunicações e Marketing S/C Ltda., São Paulo, SP MCA Economy Consultoria e Investimentos Ltda., São Paulo, SP TOV Corretora de Câmbio, Ltda, São José dos Campos, SP Têxtil MATEC Ltda., Jordanésia, SP Confecções IPLIP, São Paulo, SP Pentagon Imp., Exp. e Repr. Com. Ltda., São Paulo, SP Amazon Travel Service Ltda., Manaus, AM Jacarandá Viagens e Turismo Ltda., Salvador, BA Bahia Brazil Destination Ltda., Salvador, BA Krone Rep. Equip. de Informática Mat. Fotográficos Ltda, Rio de Janeiro, RJ