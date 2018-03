PF prende 32 pessoas em Sorocaba por fraude no INSS A Polícia Federal (PF) prendeu hoje, na região de Sorocaba, 32 pessoas acusadas de envolvimento em fraudes na concessão de aposentadorias e no pagamento de benefícios pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Entre os presos na chamada Operação Zepelim, estão sete funcionários públicos e quatro advogados. O esquema causou prejuízos de R$ 5 milhões à Previdência Social.