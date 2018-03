PF prende 52 envolvidos em crime contra INSS no Pará Durante a Operação Flagelo II deflagrada hoje, a Polícia Federal do Pará prendeu 52 pessoas envolvidas em crimes contra o sistema previdenciário no Estado. A Justiça Federal do Pará expediu 70 mandados de busca e apreensão e 58 de prisão. Entre os mandados expedidos, oito são contra servidores da Previdência Social, um contra um ex-servidor do INSS e um contra uma funcionária do Banco do Brasil.