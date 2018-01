PF prende acusados de tentativa de sonegação A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, prendeu hoje um auditor da receita e dois despachantes aduaneiros de Paranaguá, no litoral do Paraná, acusados de tentar forjar a presença de carga não existente em um depósito, no valor de US$ 1,5 milhão, com uso de documentação falsa, a fim de burlar o regime de drawback. Esse sistema permite a desoneração de impostos na importação vinculada a um compromisso de exportação. As ordens de prisão contra o auditor Nautilus Vieira Bozza e os despachantes Reginaldo Franco Dimbarre e Marcelo Leite de Farias foram cumpridas em uma operação chamada de Carga Pesada. Eles estão detidos na Polícia Federal em Paranaguá.