PF prende mais um acusado de fraudar a Previdência A Polícia Federal no Rio de Janeiro prendeu na manhã desta sexta-feira mais um acusado de fraudar a Previdência Social. Alessandro Pedrosa Oliveira foi preso em Piedade, no Rio, no imóvel usado como escritório do suspeito. A PF ainda vai cumprir o segundo mandado de prisão, expedidos para a segunda etapa da Operação Anos Dourados, contra o pai de Alessandro. O nome dele ainda não foi divulgado. O preso está sendo levado para a Superintendência da PF no Rio, na Praça Mauá. A Operação Anos Dourados tem o objetivo de desmantelar uma quadrilha especializada em fraudar benefícios do INSS. De acordo com a PF, outras 63 pessoas já foram presas durante a operação, sendo 41 delas servidores públicos.