PF prende um dos donos da Daslu A Polícia Federal de São Paulo prendeu nesta manhã o empresário Antonio Carlos Piva de Albuquerque, um dos sócios proprietários da Daslu, uma das butiques mais luxuosas e caras do País, situada na zona sul da capital paulista. A prisão foi feita a pedido do procurador da República Mateus Manhani. Segundo a Rádio Jovem Pan, de acordo com as primeiras informações, Antonio Carlos Piva de Albuquerque - que é irmão da outra proprietária da loja, Eliana Tranchesi - estaria ainda práticando crimes de sonegação de impostos e de descaminho por intermédio de uma empresa chamada Columbia Trading. O empresário foi levado para a sede da PF em São Paulo, na Lapa, região oeste da cidade de São Paulo. Em meados de 2005, a PF predeu Eliana Tranchesi por suspeitas de envolvimento da empresa em crimes de formação de quadrilha, sonegação fiscal, falsificação de documentos e contrabando. Ela também ficou detida sede da PF no bairro da Lapa, junto com outros dois executivos do empreendimento.