PF realiza operação contra crimes previdenciários em MG Uma força-tarefa previdenciária, integrada pela Polícia Federal, Ministério da Previdência Social e Ministério Público Federal realiza nesta quarta-feira, em Minas Gerais, a Operação Vesúvio. O objetivo é cumprir seis mandados de busca e apreensão em escritórios contábeis e comerciais e em residências de Belo Horizonte e na região metropolitana da capital mineira. A operação é resultado de uma investigação iniciada em agosto do ano passado que identificou um grupo de cinco pessoas, três delas pertencentes a uma mesma família, que fraudava a Previdência Social. O golpe consistia na implantação de vínculos empregatícios falsos em guias do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social (GFIP) entregues fora do prazo. Depois de implantados, os falsos vínculos eram inseridos nas bases de dados utilizadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O esquema resultou numa grande quantidade de benefícios irregulares. O prejuízo estimado aos cofres públicos é de mais de R$ 1 milhão. No último dia 1º de setembro, D.M.G., um dos integrantes da quadrilha, já havia sido preso e autuado em flagrante pela prática de estelionato qualificado. Além do nome verdadeiro, ele usava outros três nomes falsos. O nome da operação faz alusão ao vulcão Vesúvio, localizado na cidade de Pompéia na Itália, e remonta a idéia de que, como um vulcão em erupção, o INSS acabaria por incorrer em um derrame de benefícios ilegais em razão da ação criminosa do grupo.