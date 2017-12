PFL ingressa no STF com ações contra modelo elétrico O PFL ajuizou ontem no Supremo Tribunal Federal (STF) duas ações diretas de inconsticucionalidade (ADINs) contras as medidas provisórias 144, que definiu as principais regras do novo modelo do setor elétrico, e 145, que cria a empresa de Pesquisa Energética (CPE). Devido ao recesso do Judiciário, caberá ao próprio presidente do Supremo, ministro Maurício Correa, definir sobre o pedido de liminar feito pelo PFL. O PSDB também entrou na semana passada uma Adin contra a MP 144.