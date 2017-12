PFL segue PSDB e vai à Justiça contra modelo do setor elétrico Depois de o PSDB, o PFL informou hoje que até o fim desta semana proporá ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma ação direta de inconstitucionalidade (Adin) contra as medidas provisórias que definem o novo modelo do setor elétrico. Segundo o líder do PFL na Câmara, deputado José Carlos Aleluia (BA), o governo está infringindo a Constituição, que proíbe a regulamentação, por meio de MPs, de assuntos que foram modificados por emendas constitucionais no período de 1995 a 2001. Nesse período, os congressistas aprovaram a emenda que abriu o monopólio estatal no setor de energia. Aleluia disse que o partido está trabalhando para sugerir modificações em todos os artigos da MP. "Vou apresentar muitas emendas", afirmou, referindo-se à tramitação da MP no Congresso, onde o prazo para apresentação de emendas vence nesta quarta-feira. Aleluia avalia que "a MP é um retrocesso monumental: atinge a credibilidade do modelo regulatório e transfere o poder imperial ao Ministério (de Minas e Energia)". Segundo ele, "é o velho modelo novo, que retrocede ao tempo do Geisel (ex-presidente Ernesto Geisel)".