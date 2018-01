PFL tenta suspender quebra de sigilo bancário pela Receita O senador José Agripino Maia (PFL-RN) entregou à Mesa do Senado projeto de decreto legislativo para tentar sustar os efeitos de um decreto presidencial de novembro, que permitiu à Receita Federal monitorar as movimentações financeiras mensais de pessoas superiores a R$ 5 mil e de empresas acima de R$ 10 mil. A informação foi comunicada nesta quarta-feira ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, pelo presidente do PFL, Jorge Bornhausen (SC). Bornhausen, Agripino e o senador José Jorge (PFL-PE) estiveram no STF e pediram a Marco Aurélio atenção especial às ações diretas de inconstitucionalidade (Adins) que já tramitam no Supremo questionando leis de 2001 que abrem a quebra do sigilo bancário. Essas Adins deverão ser julgadas pelo STF apenas no próximo ano. "O decreto fere a privacidade do cidadão sendo urgente a necessidade da suspensão de seus efeitos", afirmou Bornhausen.