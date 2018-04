PGBL também pode ter variação negativa Os investidores que aplicam em fundos voltados para a previdência privada, os chamados Planos Geradores de Benefícios Livres (PGBLs), continuam atentos ao comportamento das cotas das carteiras. Isso porque, com a regra de marcação a mercado para os papéis que compõem os fundos, muitos produtos apresentaram variação negativa em suas cotas. Analistas ressaltam a recomendação para a manutenção do investimento e destacam que o saque ou migração para um outro produto não deve ser motivada pela variação negativa nas cotas. O fato é que, no vencimento dos papéis, a remuneração será dada de acordo com a taxa fixada na compra do título. Ou seja, se houve uma desvalorização do título, na comparação com o valor de compra, esse resultado será revertido na data de vencimento do papel. Outro fator que o investidor deve considerar antes de efetuar o resgate de recursos é o custo dessa operação. "No saque, há a incidência da alíquota de Imposto de Renda, de acordo com a tabela progressiva. É certo que os valores acumulados em um plano de previdência foram usados para reduzir a renda declarada em 12%, mas o fato é que no resgate o total será tributado. Dependendo do valor, haverá prejuízo, já que a alíquota máxima de IR no saque é de 27,5%", afirma o diretor de Vida e Previdência da Real Seguros, Flávio Perondi. O diretor lembra que haverá também o custo com a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), cuja alíquota é de 0,38%. Entenda os efeitos da marcação a mercado Em diversos casos, nos fundos de previdência as oscilações negativas com a adoção da regra de marcação a mercado foram ainda mais expressivas do que em outros fundos. Isso aconteceu devido ao momento em que a regra foi adotada e à composição das carteiras, que costumam apresentar uma duration maior. Duration é a média ponderada dos prazos dos títulos que compõem um fundo. Quanto maiores os prazos, maiores as possibilidades de oscilação no valor dos papéis. A regra de marcação a mercado foi adotada em um período de muitas incertezas. Em função do aumento do risco, os prêmios oferecidos pelos títulos eram maiores, principalmente para os papéis mais longos. A oscilação negativa aconteceu porque esses títulos foram incorporados às carteiras com um prêmio menor do que o oferecido na época da adoção da nova regra. Como o prêmio é usado como um desconto na hora da compra do papel, o aumento desse prêmio provoca perdas para o investidor, já que reduz o valor do título. Isso significa que, precificando os papéis pelo valor de mercado, os títulos perderam valor com a marcação a mercado, devido ao desconto maior. Portanto, a perda mais expressiva foi motivado não pela regra em si, mas pelo período em que foi adotada. Veja a relação entre o prêmio e o valor do título Um exemplo: um título que custa 100 e paga 103% da Selic significa que é vendido com um desconto de 3. Nesse caso, por 97. Se há uma percepção desfavorável sobre as condições econômicas e fiscais do País, o investidor exige juros mais altos, o que significa que receberá um desconto maior para comprar o mesmo papel. Nos papéis mais longos, que embutem um risco maior, o governo dá descontos maiores. Ou seja, pagam juros mais elevados. O problema é que, com a marcação a mercado, se há uma piora das condições econômicas e fiscais, o desconto precisa ser ainda maior e isso ficará claro na cota do fundo. Por exemplo, um título valendo 100 que paga 105% da Selic foi precificado a 95 para o cálculo da cota. Em condições piores, esse mesmo título teria que pagar 110% da Selic e passaria a valer 90 para o cálculo da cota. Ou seja, a cota do fundo apresentará uma oscilação negativa. Com a marcação pelo valor de face, apenas os juros altos recebidos nesses papéis era refletido no valor da cota, sem levar em conta as oscilações dos juros nos mercados provocadas pelas condições econômicas do País. O resultado disso é que muitos fundos que tinham esses papéis em carteira apuravam rendimentos expressivos em relação aos fundos mais conservadores, em que a duration - prazo médio dos títulos - era menor. Veja mais informações sobre o assunto nos links abaixo.