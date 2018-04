PGBL: vantagem da marcação a mercado É importante ressaltar que a regra de marcação a mercado, que permite uma variação negativa das cotas , não deve ser vista como um problema para quem aplica em previdência privada. Ela trouxe maior transparência para a forma de gestão dos fundos. Para a diretora técnica do Instituto Brasileiro de Certificação de Planejadores Financeiros (IBCPF), Márcia Dessen, a principal vantagem dessa regra é que os lucros e perdas dos fundos serão distribuídos a quem de direito. Vale lembrar que, na situação anterior, quando o valor dos títulos era atualizado pelo valor de face, a movimentação dos recursos - entradas e saídas - não era contabilizada pelo preço real dos papéis que compõem a carteira de um fundo. Isso significa que um investidor que efetuasse um resgate com uma cota sobrevalorizada, por exemplo, deixava para os investidores que permaneciam na carteira a sua perda referente à desvalorização dos papéis. Veja um exemplo sobre os prejuízos que a falta de marcação a mercado pode causar: um fundo com apenas dois investidores (A e B), sendo que cada um possui cinco cotas, de R$ 1 mil cada uma. Considerando o momento da aplicação, o patrimônio do fundo é de R$ 10 mil. Supondo que alguns dias após a aplicação, o patrimônio do fundo continue em R$ 10 mil, segundo a marcação das cotas pelo valor de face. Isso significa que o valor da cota também permaneceria em R$ 1 mil. Em uma hipótese, se este gestor usasse a marcação a mercado, o patrimônio do fundo seria de R$ 8 mil, o que provocaria uma queda no valor da cota para R$ 800. Neste momento, se o investidor A solicitar o resgate total e o gestor tiver atualizado as cotas pelo valor de face, o total sacado será de R$ 5 mil. O fato é que, para pagar o resgate ao investidor A, neste exemplo, o gestor teve que vender títulos, os quais foram negociados segundo as condições do mercado. Se nesta operação, for apurado algum prejuízo, isso será repassado apenas para o investidor B que ficou na carteira. Para se ter uma idéia, caso o investidor B solicite resgate no dia seguinte ao do investidor A, o valor sacado será de apenas R$ 3 mil - patrimônio de R$ 8 mil (valor atualizado pela marcação a mercado) menos o resgate de R$ 5 mil do investidor A. Ou seja, o investidor B assumiu sozinho a variação negativa da cota. Veja mais informações sobre o assunto nos links abaixo.