PG&E pede paciência a credores institucionais O chefe da área financeira da PG&E Corp. - empresa de energia da Califórnia -, Peter Darbee, pediu aos credores institucionais que tenham paciência. Segundo ele, a companhia está trabalhando com o governo estadual para encontrar uma solução para os seus problemas financeiros. "Nosso pedido é que vocês mantenham a paciência. Trata-se de um problema difícil e pedimos a sua colaboração", disse Darbee, durante uma "conference call" com os credores institucionais - que atraiu mais de 400 ouvintes. A PG&E disse que todas as partes continuam concentradas numa solução legislativa ampla. A PG&E fez essas declarações depois que a Assembléia do Estado da Califórnia rejeitou, pela manhã, um projeto de lei que tinha como objetivo ajudar tanto a Pacific Gas & Eletric Co., unidade da PG&E, como a Southern California Edison Co., da Edison International. A Assembléia irá reconsiderar o projeto de lei no final da tarde. A PG&E disse que o governador Gray Davis irá sancionar a lei ABX1 se esta passar pela Assembléia. As informações são da Dow Jones.