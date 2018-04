Pharmacia venderá controle da Monsanto em NY no dia 13 A Pharmacia colocará à venda sua participação de 85% em ações que detém na Monsanto no próximo dia 13. A oferta será feita na Bolsa de Valores de Nova York, e o preço inicial dos papéis, que representam o controle da Monsanto, não foi divulgado pela empresa. As ações deverão ser ofertadas, primeiramente, aos acionistas minoritários da Monsanto. Por isso, o mercado acredita que haverá pulverização do controle da companhia. A venda das divisões de Saúde Humana e Saúde Animal da Pharmacia à Pfizer, há cerca de 20 dias, por US$ 60 bilhões, acabou acelerando o processo de negociação do controle da Monsanto, informou hoje uma fonte do mercado.