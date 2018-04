Phenix lança seguro para portador de deficiência Foi lançado no fim de março o primeiro seguro de automóveis personalizado para portadores de deficiência física. É a apólice "Phenix Autonomy", da Phenix Seguradora, empresa do Grupo Fiat. O produto é o primeiro destinado exclusivamente para esse tipo de público, embora outras companhias de seguros já dispusessem de planos promocionais para clientes com deficiência. A apólice da Phenix inclui assistência especializada a pessoas com problemas físicos, como ajuda para troca de pneus e falta de combustível, além de indicação de despachante, fornecimento de carro reserva ou reembolso das despesas com táxi. Os preços também são diferenciados para o portador de deficiência física, com descontos de até 20% em relação ao produto normal. Na opinião da Sabrina Vaiurus, a primeira cliente a adquirir o seguro, a iniciativa da Phenix foi "muito inteligente e viável, já que existem vários deficientes físicos que dirigem e necessitam de serviços especiais". O produto da Phenix possui as mesmas coberturas e condições gerais previstas nos seguros comercializados pela companhia, como colisão, danos materiais e corporais, entre outros itens. Outra empresa do ramo, a Porto Seguro também oferece cobertura especial para motoristas portadores de deficiência física. O benefício é específico para quem dirige veículo adaptado e tem laudo médico do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (Detran) ou da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran). A empresa dá desconto de 10% na contratação do seguro, carro extra por sete dias em caso de acidente e assistência 24 horas, inclusive para troca de pneus e auxílio em caso de pane seca (término do combustível). Há ainda descontos em despachantes credenciados e 3% de abatimento na instalação de novos equipamentos para adaptação de veículos aos portadores de deficiência física na rede paulista Cavenaghi, especializada nesse tipo de serviço. A Unibanco AIG Seguros não possui produtos específicos para deficientes. Quando motoristas especiais se interessam pelo seguro da empresa, o automóvel tem que passar por uma análise prévia antes que a seguradora feche o contrato. O superintendente de produtos da empresa, Arildo Bertan, explica que esse procedimento é utilizado para que a empresa estude o perfil dos motoristas com deficiência física a fim de montar um produto voltado para eles. A partir de maio, os seguros para deficientes terão aceitação automática. Bertan diz que o índice de acidentes envolvendo motoristas com problemas físicos é bem menor que a média da população.