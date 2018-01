Philco e Microsoft lançam TV nacional com acesso à Internet A Philco e a Microsoft apresentarão na quinta-feira, dia 20, o primeiro televisor nacional que oferece acesso à Internet. As companhias, entretanto, guardam a sete-chaves o diferencial tecnológico do NeTVision: ou o modelo traria embutido um set-top-box que permite o acesso à Internet ou sairia de fábrica com um navegador Microsoft instalado. Ou ambos. Seja como for, a novidade deve agradar às operadoras de TV a cabo no País. É que por aqui o acesso à Web em banda larga é dominado pelas operadoras de telefonia fixa (76%) ? e a participação de operadoras de TV por assinatura, que permitem o acesso via cable modem, ainda está muito abaixo do potencial de mercado (19%). A novidade, portanto, pode impulsionar os negócios de Internet tão buscados pelas TVs pagas.