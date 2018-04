Philip Morris muda de nome - agora é Altria Group Os acionistas da Philips Morris Co., em assembléia geral ordinária, aprovaram a proposta de mudança do nome da gigante do tabaco para Altria Group Inc.. A Philip Morris disse que a grande maioria dos acionistas com direito a voto aprovou a mudança de nome, inicialmente proposta em novembro último. Quando a mudança ocorrer, as empresas de produtos ao consumidor da Philip Morris vão manter seus atuais nomes: Philip Morris U.S.A, Philip Morris International, Kraft Foods Inc. e Miller Brewing Company. Os ativistas antitabagistas acusaram a companhia de tentar usar a mudança de nome para distanciar-se do negócio de cigarros. O conselho da empresa oficialmente nomeou Louis C. Camilleri presidente e executivo-chefe da empresa, em substituição ao atual CEO, Geoffrey C. Bible. A Philips Morris também reiterou sua previsão de crescimento de 9% a 11% do lucro em 2002, incluindo a eliminação da amortização de ágio e assumindo a oferta pública inicial de ações da Kraft realizada em 1º de janeiro de 2001.