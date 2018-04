Philip Morris vende Cervejaria Miller por US$ 5,6 bilhões A Philip Morris vendeu a Cervejaria Miller para a companhia South African Breweries (SAB) por US$ 5,6 bilhões em troca de ações. Desta forma, a companhia sul-africana passa a ser a segunda maior cervejaria do mundo, atrás apenas da Anheus er-Busch, fabricante da Budweiser. Pelos termos do acordo, a Philip Morris passa a responder por 36% da cervejaria e também tem a possibilidade de fazer parte do conselho de acionistas da empresa, podendo nomear três dos onze diretores que serão responsáveis pela SAB Miller. A SAB tem crescido muito nos últimos anos através de aquisições e de exportações para mercados emergentes, como a China, por exemplo.