Philips pretende demitir 1.600 nos EUA em 2003 A Philips Electronics NV anunciou planos de simplificar sua divisão de semicondutores, com a redução de 1.600 postos de trabalho nos EUA e Europa e o fechamento de várias fábricas de chips, como parte de uma reestruturação que visa devolver a lucratividade à divisão até o quarto trimestre. A Philips fechará fábricas em San Antonio, no Texas e Albuquerque, no Novo México; reduzirá a capacidade de suas fábricas em 20% e cortará os gastos anuais com pesquisa e desenvolvimento da divisão para 960 milhões de euros (US$ 1,04 bilhão). As medidas são um indicador de como as atividades de fabricação de chips estão sofrendo, mesmo que as concorrentes tenham conseguido manter-se lucrativas em um mercado em queda. O CEO da Philips Semiconductors, Scott McGregor, disse que o plano de recuperação é necessário para deter um dos piores declínios da demanda por semicondutores em décadas. McGregor destacou ainda que não vê nenhum sinal de uma recuperação. A divisão, que emprega cerca de 34.000 pessoas, eliminará cerca de 1 .600 posições, incluindo 520 postos em San Antonio e 600 em Albuquerque. Os 480 empregos restantes serão reduzidos em escritórios administrativos na Europa e EUA. O fechamento das fábricas de San Antonio e Albuquerque resultarão em um encargo de reestruturação de aproximadamente 270 milhões de euros (US$ 294,5 milhões). A Philips assumiu um encargo de reestruturação com semicondutores de 180 milhões de euros no quarto trimestre do ano passado e registrou um prejuízo de 537 milhões de euros em 2002. A empresa, terceira maior fabricante de chips da Europa, viu sua fatia nas vendas globais de componentes declinar para 2,8% em 2002, em relação aos 3,5% em 1990, disse o grupo de pesquisa Gartner Dataquest.