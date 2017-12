PIB acumula R$ 918,6 bilhões no 1º semestre de 2005 O IBGE divulgou hoje novos dados relativos ao Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre e do primeiro semestre de 2005. Os dados confirmam um crescimento de 3,4% do PIB do primeiro semestre ante igual período de 2004, acumulando no período R$ 918,6 bilhões. No segundo trimestre de 2005, o PIB atingiu R$ 480,4 bilhões, confirmando o crescimento de 1,4% ante o primeiro trimestre. O IBGE divulgou também que a taxa de investimento (investimento sobre o PIB) atingiu 19,9% no segundo trimestre deste ano, superior aos 18,9% do segundo trimestre do ano passado, correspondendo à maior taxa para segundo trimestre desde 1997, quando havia sido de 20,4%. Já a taxa de poupança (poupança sobre o PIB) atingiu 24% no segundo trimestre, abaixo do registrado no segundo trimestre de 2004 (25%), mas foi o segundo maior valor na taxa desde 1995.