PIB acumulado nos três trimestres de 2004 foi de R$ 1,3 trilhão O Produto Interno Bruto, medido a preços de mercado, do terceiro trimestre de 2004 foi de R$ 457.736 milhões. Com isso, o PIB acumulado nos três trimestres de 2004 foi de R$ 1.289.450 milhões. Já a capacidade de financiamento da Economia Nacional - que é o saldo entre captação e pagamento de compromissos com o resto do mundo - acumula, em 2004, R$ 30,3 bilhões até o terceiro trimestre. Entre os componentes da demanda, o Consumo das Famílias totalizou R$ 250.097 milhões, a Formação Bruta de Capital Fixo R$ 96.158 milhões e o Consumo do Governo R$ 82.222 milhões no terceiro trimestre do ano. Já a Balança de Bens e Serviços ficou superavitária em R$ 24.892 milhões (R$ 88.740 milhões de exportações e R$ 63.848 milhões de importações), e a Variação de Estoques foi de R$ 4.368 milhões. Destaque no 3º trimestre No trimestre, o governo emitiu bônus no mercado externo em um total de aproximadamente R$ 2,3 bilhões. O setor privado, por sua vez, emitiu bônus no valor de R$ 289,1 milhões. O investimento estrangeiro direto (IED) apresentou expressivo crescimento entre o 3º trimestre de 2003 e o 3º trimestre de 2004, passando de R$ 8,7 bilhões para R$ 25 bilhões no período. Destaca-se como principal influência para o crescimento do IED, a participação no capital que registrou um montante de US$ 6,6 bilhões em agosto de 2004. Contabilizando-se as transações referentes aos acordos com o FMI no 3º trimestre de 2004, a Economia Nacional teve uma captação líquida positiva de R$ 7,3 bilhões, ante uma captação líquida positiva de R$ 5,2 bilhões no mesmo trimestre de 2003. No 3º trimestre de 2004, o país realizou um desembolso de aproximadamente R$ 2,0 bilhões referentes às amortizações junto ao FMI e apresentou redução das reversas internacionais em torno de R$ 2,2 bilhões, contra um crescimento dessas reservas de R$ 12,3 bilhões no 3º trimestre de 2003. Sem a contabilização das transações com o FMI, o país apresentaria uma captação líquida positiva de R$ 9,3 bilhões e uma redução de reservas de R$ 185 milhões no 3º trimestre de 2004, ante uma acumulação de reservas da ordem de R$ 3,9 bilhões no 3º trimestre de 2003.