PIB agrícola cai 4,66% e tem pior resultado dos últimos 6 anos O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio brasileiro somou R$ 537,63 bilhões no ano passado, representando queda de 4,66% na comparação com os R$ 563,89 bilhões em 2004. Em valores nominais, a perda foi de R$ 26,26 bilhões, informou a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), com base em estudo feito em parceria com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo (Cepea/USP). "O ano de 2005 apresentou os piores resultados para o agronegócio brasileiro nos últimos 6 anos", informou a CNA. Recentemente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estimou queda de 0,8% no PIB do agronegócio. A análise feita pela CNA mostra que os produtores rurais foram os que mais perderam no ano passado. "Sem renda, eles deixaram de comprar insumos, de investir na produção e, com isso, geraram um ciclo de perda para todo o agronegócio", completaram os técnicos da CNA. De forma isolada, a agricultura foi o segmento que registrou as maiores perdas de 2005. O PIB da agricultura caiu de R$ 100,78 bilhões em 2004 para R$ 85,20 bilhões no ano passado, com queda de 15,46%. A pecuária teve PIB de R$ 67,84 bilhões, retraindo 1,49% sobre os R$ 68,87 bilhões em 2004. Agropecuária O conjunto da agropecuária teve PIB reduzido de R$ 169,65 bilhões para R$ 153,04 bilhões, com queda de 9,79% entre 2004 e 2005. O chefe do Departamento Econômico da CNC, Getúlio Pernambuco, disse que agricultura foi o segmento que enfrentou os piores prejuízos em decorrência de uma conjunção de fatores, que incluem perda de safra, elevação da oferta internacional de produtos agrícolas e câmbio desfavorável às exportações. "Com o real valorizado, a produção brasileira teve sua competitividade reduzida, diminuindo os preços recebidos pelos produtores", comentou Pernambuco. Valor Bruto da Produção De acordo com a CNA, o Valor Bruto da Produção (VBP), que estima o faturamento dos 25 principais produtos da agropecuária nacional, indica que neste ano o setor rural enfrentará ainda reflexos da crise de 2005, contabilizando três anos de queda sucessivas. O VBP de 2004 foi de R$ 185,911 bilhões, caindo para R$ 167,761 bilhões no ano passado e com projeção de R$ 164,1 bilhões este ano. De acordo com a CNA, a queda do VBP em 2005 foi motivada por perda produção e queda acentuada dos preços agrícolas.