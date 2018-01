PIB agrícola deve crescer 5,9% este ano Beneficiando-se do crescimento da produção e do cenário positivo para as exportações, o agronegócio deve fechar 2002 com um crescimento de 5,99%. O PIB do setor deve atingir US$ 365,53 bilhões em 2002, contra R$ 344,95 bilhões do ano anterior. A projeção foi divulgada hoje pela Confederação Nacional de Agricultura (CNA), que fez o levantamento em conjunto com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP (CEPEA). O PIB do agronegócio agrega os resultados da agricultura, pecuária, agroindústria e serviços. A agricultura é o segmento que tem resultados mais positivos. De acordo com a CNA, deve fechar o ano com um PIB de R$ 61,84 bilhões, alta de 13,38%. A pecuária também deve crescer, embora de forma mais modesta. A confederação estima que o PIB do segmento atingirá R$ 46,02 bilhões, com alta de 2,58%. Robusto Dados consolidados da CNA no período de janeiro a outubro também mostram que o crescimento de 2002 é mais robusto do que o do mesmo período do ano passado. Em 2002, o agronegócio cresceu 5,96% nos primeiros 10 meses do ano, contra 0,81% de 2001; a agricultura cresceu 13,38%, contra 4,08% de 2001; e a pecuária teve um aumento de PIB de 8,51%, contra 2,39% dos primeiros 10 meses de 2001. O chefe do Departamento de Economia da CNA, Getúlio Pernambuco, disse que soja, arroz, feijão, laranja e cacau foram as culturas que mais contribuíram para o aumento do PIB da agricultura. No caso da soja, o crescimento da safra e a desvalorização cambial, que aumentou o preço em reais das exportações, garantiram o resultado. Arroz e feijão também se beneficiaram do aumento de produção e da recomposição dos preços no mercado doméstico. O aumento da produção de laranja no Brasil ocorreu no mesmo momento em que uma seca reduziu a safra dos EUA, aumentando as exportações de suco de laranja nacional. Balança Com exportações de US$ 19,248 bilhões e importações de US$ 3,978 bilhões, a balança comercial da agropecuária obteve um superávit de US$ 15,27 bilhões no período de janeiro a novembro de 2002. De acordo com o assessor do departamento de economia da CNA, Paulo Mustefaga, a agropecuária respondeu por 35% das exportações brasileiras e 9% das importações no período. ?O saldo é maior do que o da balança comercial brasileira, que foi de US$ 11,32 bilhões, o que mostra a importância da agropecuária para o equilíbrio das contas do País?, afirma. A CNA estima que o setor feche 2002 com um saldo positivo de US$ 15,95 bilhões na balança, decorrente de US$ 20,3 bilhões de exportações e US$ 4,35 bilhões de importações. A se confirmarem estas cifras, o superávit da agropecuária terá crescido 8,2% sobre o valor de 2001, quando o saldo foi de US$ 14,76 bilhões. Soja A contribuição do complexo soja volta a ser decisiva para o resultado da balança. O setor obteve receita cambial de US$ 5,66 bilhões de janeiro a novembro, um aumento de 13,2% sobre 2001. A pecuária também aumentou a contribuição para o saldo positivo na balança comercial. De janeiro a novembro, as exportações do segmento atingiram US$ 2,768 bilhões, com uma alta de 8,5%. Segundo Mustefaga, o resultado se deveu à abertura de novos mercados para as carnes brasileiras. ?Isso aumentou o volume de embarques, mas os preços em dólar das carnes recuaram no mercado internacional?, afirmou. 2003 A expectativa, segundo o técnico, é de que a ampliação dos embarques prossiga em 2003. ?Alguns mercados recém abertos devem aumentar a demanda pela carne brasileira?, disse. Para 2003, a CNA projeta um cenário positivo para a agropecuária. ?O novo governo já sinalizou que deve manter a política cambial, o que mantém nossas exportações competitivas?, afirmou Pernambuco. ?Com a projeção de uma safra recorde de 106 milhões de toneladas para o Brasil, o volume das exportações também deve aumentar?, disse.