PIB americano cresce 3,3% A economia norte-americana cresceu no segundo trimestre com vigor superior ao estimado anteriormente, informou o Departamento do Comércio dos EUA ao divulgar sua última revisão dos números. O PIB cresceu à taxa anualizada de 3,3% no trimestre abril/junho, superando o cálculo anterior de expansão de 2,8%. No primeiro trimestre, o PIB cresceu 4,5%. A expansão ficou acima do previsto pelos analistas, que estimavam crescimento de 3%.