PIB americano fica em 3,8% no quarto trimestre de 2004 O Departamento do Comércio dos EUA revisou o crescimento do Produto Interno Bruto do país no quarto trimestre de 2004 da estimativa inicial de 3,1% para 3,8%. A mediana das previsões de 20 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC era de revisão para um crescimento de 3,8%. O relatório do PIB do quarto trimestre mostrou que os gastos dos consumidores subiram 4,2% no quarto trimestre, abaixo da alta de 4,6% informada anteriormente e também abaixo do ritmo de crescimento de 5,1% do terceiro trimestre. As compras de bens duráveis subiram 3,1% e de bens não-duráveis, 6,1%. Os dados iniciais tinham apontado crescimento de 6,7% nos gastos com bens duráveis e de 5,8%, com não duráveis. Os investimentos das empresas cresceram 14% no quarto trimestre, acima da estimativa anterior de aumento de 10,3%. No terceiro trimestre, os investimentos aumentaram 13%. Os investimentos em estoques por companhias privadas foram maiores do que o inicialmente projetado. As companhias ampliaram seus estoques em US$ 51 bilhões, acima do aumento de US$ 45,8 bilhões previsto. No terceiro trimestre, a acumulação de estoques foi de US$ 34,5 bilhões. A diferença de US$ 16,5 bilhões motivou um aumento de 0,60 ponto percentual do PIB. As informações são da Dow Jones.