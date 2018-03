PIB argentino cresce 11,2% no 1º trimestre A economia da Argentina cresceu 11,2% no primeiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados da agência nacional de estatísticas, Indec. Ante o quarto trimestre, o PIB cresceu 1,7%. Analistas esperavam expansão anual de 10% da economia no período. Os números do quarto trimestre e do ano passado foram revisados em alta. Segundo as novas estimativas, a economia cresceu 11,7% no quarto trimestre ante o mesmo período de 2002, de expansão de 11,3% projetada anteriormente. Por consequência, o PIB de 2003 mostrou expansão de 8,8%, de alta de 8,7% prevista antes. As informações são da Dow Jones.