PIB argentino cresce 8,4% em 2003 O Instituto Nacional de Estatística da Argentina (Indec) informou que o PIB da Argentina cresceu 8,4% em 2003, depois de quatro anos consecutivos de recessão. Os dados são preliminares. Segundo o Indec, o PIB cresceu 10,9% em dezembro de 2003, em comparação com o mesmo período de 2002. Em relação a novembro, o crescimento foi zero em dezembro (dado sazonalmente ajustado). Em 2002, o PIB da Argentina havia sofrido uma contração de 10,9%. As informações são da Dow Jones.