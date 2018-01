PIB argentino cresce 9,0% em 2004 O Instituto Nacional de Estatística da Argentina (Indec) informou que o Produto Interno Bruto (PIB) do país cresceu 9,1% no quarto trimestre de 2004, em comparação com o mesmo período do ano anterior. A previsão de consenso era um crescimento de 8,7%. No ano de 2004, o PIB da Argentina cresceu 9,0%, superando a previsão de 8,8%. Em 2003, o PIB da Argentina havia crescido 8,8%, após uma contração de 10,9% em 2002. As informações são da Dow Jones.