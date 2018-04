PIB argentino deve despencar à metade, dizem analistas A recessão econômica, que se arrasta desde meados de 1998, deve fazer despencar o PIB da Argentina para menos da metade; a crise dos bancos, endividados em dólares, está próxima de provocar o colapso do sistema financeiro; e o governo, que enfrenta uma desmoronamento político e institucional, não consegue reconquistar a confiança do FMI e dos investidores estrangeiros. Essa é a conclusão de analistas sobre mais um capítulo da situação crítica da Argentina. O economista-sênior do ABN Amro, Fernando Losada, disse à Agência Estado, por telefone de Nova York, que a eventual volta ao sistema de câmbio fixo agrava ainda mais a falta de credibilidade do país. "Não tenho nada contra o câmbio fixo. Mas esta administração passou os últimos 100 dias dizendo que o problema argentino decorria da conversibilidade. Agora, estuda retomar esse esquema", criticou. O economista disse ainda que, embora o governo do presidente Eduardo Duhalde não tenha sinalizado ainda como ou qual será o câmbio a ser adotado para uma eventual volta ao sistema de câmbio fixo, o Banco Central argentino não tem reservas suficientes para isso. Até o dia 19, último dado oficial divulgado pela autoridade monetária, as reservas do país não passavam de US$ 12,3 bilhões. Quanto é que o BC precisaria então para bancar uma nova conversibilidade? "É impossível precisar, porque não se sabe como será a reação do mercado", disse o economista do ABN Amro. Losada acrescentou ainda que o PIB argentino, em dólares, deverá despencar este ano para menos da metade. "Os argentinos estão ficando mais pobres e a sua economia está se reduzindo, o que implicará também reduzir seu sistema financeiro", afirmou. Para o diretor de estratégia da divisão América do Santander Central Hispano (SCH), José Juan Ruiz, a economia argentina, quando acabar a crise, deverá ficar reduzida a 40% do que era antes da desvalorização do peso. "Não é possível decretar moratória de pagamentos sobre US$ 130 bilhões de dívida, nem arrasar com um dos melhores sistemas financeiros da região apenas depois do Chile e não pensar nas conseqüências", afirmou. Os analistas coincidem em que o pior está ainda por vir. A maioria também está de acordo em que os principais fatores de risco é a atitude dos dirigentes argentinos. "Não se respeita mais as instituições do país", disse Losada. Mas o que os argentinos deveriam ter feito e não fizeram? Ou porque deu errado tudo que fizeram? "Porque há um descontrole e uma desordem total das instituições, e, para piorar, os argentinos querem inventar que 2 mais 2 não dá quatro", disse um ex-integrante da equipe econômica do ex-ministro de Economia José Luis Machinea. Para esse ex-funcionário do governo argentino, jogar fora um ministro em meio a uma crise econômica é imperdoável. "Este país não tem como ter uma política monetária nas atuais condições. Como alguém pode governar com essa estrutura política?", pergunta o ex-funcionário. Para ele, esse problema nada tem a ver com câmbio fixo ou flutuante. Os analistas afirmam ainda que a Argentina está destroçando cada uma de suas instituições. A crise política, acrescentam, tem impedido qualquer reação e transformou o país em uma contradição pura. O PIB vem caindo 15% ao ano e o nível de renda dos argentinos se contraiu mais de 30% ante um aumento de 40% dos preços dos artigos básicos nos últimos três meses. A Argentina, que tinha 98% da poupança dolarizada porque os argentinos rejeitavam a moeda nacional, pode ainda seguir o caminho da dolarização se não for adotado o câmbio fixo, prevêem os analistas. Para isso, no entanto precisará de um bilionário socorro do FMI, que se opõe a esse plano, destacam os analistas.